Слънчево и хладно време със слани в сутрешните часове

Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана.

Максималните ще са между 15° и 20°. В сряда ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър, температурите ще са с градус-два по-високи.