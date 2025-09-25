Синя София предлага част от автобусните линии да се дадат на концесия

Кметът Васил Терзиев спешно да организира процедура за концесиониране на "Топлофикация София", заяви проф. Вили Лилков.

OFFNews 25 септември 2025 в 12:15 435 0
Съветниците от Синя България в СОС

Снимка Синя България
Съветниците от Синя България в СОС

Общинските съветници от Синя София предлагат столичният автотранспорт да се даде на концесия. 

С доклада се предлага създаването на работна група, която да разработи ясни правила и условия за участие на частни компании в обслужването на част от автобусните линии в София. Това ще бъде стъпка към решаване на тежката криза в градския транспорт и по специално в автотранспорта, коментира Ивайло Йонков. По думите му до момента общината, с лявата си политика, изсипва милиони в „Столичен автотранспорт" и го поставя по пътя на "Топлофикация". 

Предложението на "Синя София" е отхвърлено в комисиите по транспорт и по икономика в СОС.

Кметът на София Васил Терзиев спешно да организира процедура за концесиониране на "Топлофикация София", заяви проф. Вили Лилков.

"Топлофикация" е реално във финансов колапс. Техническото състояние на мрежата е катастрофално. Никакви инвестиции не са правени в последните десетина години в производството - т.нар. генериращи мощности. Нито СОС, нито Столичната община може да извади дружеството от катастрофата, в която се намира, подчерта Лилков. Не можем безучастно да наблюдаваме тази катастрофа и да слушаме едни и същи обещания десетки години как "Топлофикация" сама ще се спаси от състоянието, в което се намира, допълни общинският съветник.

От "Синя София" настояват за преструктуриране на дълга, който отдавна е надхвърлил два млрд. лева и поемане на ясен ангажимент от държавата по отношение на този дълг.

Вили Лилков съобщи, че ежечасно се губят около 650 тона вода от мрежата на дружеството, а за една година се губят около 5,6 млн. тона обработена топла вода, която се излива около трасетата на топлопреносната мрежа. "Топлофикация" в последните години много рядко успява да надхвърли 10 км ремонт на топлопреносната мрежа, която е общо 2000 км, каза общинският съветник. Той допълни, че е имало години, в които са ремонтирани около 36-40 км, което означава, че капацитетът за ремонти силно е намален. Необходими са спешни мерки по линия на публично-частните партньорства и мениджмънт с опит в дружеството, каза общинският съветник.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     