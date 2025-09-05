Симеон Ставрев, ПП-ДБ: Очаквам скоро синдикатите да поискат ново увеличение на заплатите в градския транспорт

Отговорността за състоянието на транспортните дружества е на техните ръководства и на партиите, които преди повече от една година гласуваха тяхното назначаване.

Това коментира общинският съветник от ПП-ДБ и член на Комисията по транспорт Симеон Ставрев, по повод поредния инцидент с трамвай от изминалата вечер – този път трамвай №5 излезе от релсите на колелото на ж.к. „Бъкстон“.

„Тази седмица видяхме още ужасяващата катастрофа при Румънското посолство, тролей и трамвай се сблъскаха при Руски паметник, а трамвай излезе от релсите при гара Подуяне, припомня Ставрев.

Вчера питах шефа на дружеството как ще коментира зачестилите инциденти, но не мисля, че получих ясен отговор. На фона на това водачите и всички други работници в транспортния сектор в София получиха тази година поредното увеличение на заплатите - този път с 300 лв. Миналата година имаха 15% увеличение, след което се въведоха и бонуси, включително в ЦГМ, където работят над 1000 човека и няма недостиг на хора. Очаквам съвсем скоро синдикатите да поискат ново увеличение на заплатите на всички служители, без обаче да предложат никаква реформа в системата - обединяване на дружества, оптимизация на администрация, намаляване на разходи, подобряване на процеси и т.н. Но знам какво със сигурност могат да предложат - още една 6-дневна незаконна транспортна блокада на града. Проблемите в система са сериозни - липса на водачи в автотранспорта, постоянен недостиг на средства, остаряващ подвижен състав, неработещи табла по спирките, странни обществени поръчки. ЦГМ за толкова години не можаха дори да направят приложение за телефон, през което да си купуваш билет или карта и да си държиш в дигиталния портфейл на телефона. Обаче си купиха лиценз за приложението за паркиране Sofia Plus, което е оказа, че не е тяхно и ако не подновят лиценза - губят приложението. Отговорността е най-вече на шефовете на тези дружества и на общинските съветници, които ги назначават - неизменно в последните поне 10 години - от мнозинството около ГЕРБ. Последният път с помощта на БСП, ИТН, ВМРО и отцепници от Възраждане. И все още, над 1 година, 4-те транспортни дружества на София са с временни ръководства.“, каза още Ставрев.