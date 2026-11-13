Силни ветрове събориха дървета, Враца обяви частично бедствено положение

Силни ветрове нахлуха в страната, метеоролозите обявиха на много места жълт и оранжев код за опасни пориви на вятъра, а в част от Северозападна България кодът е червен. В Община Враца е обявено бедствено положение. Поривите на вятъра там достигнаха 110 км/ч.

От администрацията призовават жителите да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Всички предмети от балконите и первазите на прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра, трябва да бъдат прибрани, за да не застрашават живота и здравето на преминаващите, посочват още от Общината. Сигнали се приемат на дежурния телефон 0885 118 857.

Към момента има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“, вследствие на силния вятър, предаде БНТ.

Паднали дървета има и в София, някои от тях - върху автомобили. Дърво се стовари и върху автомобил в движение.

Снимки: БГНЕС

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