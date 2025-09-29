Ще тестват системата за ранно предупреждение на 1 октомври

На 1 октомври ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столичната община, съобщават от общинската администрация. Проверката ще се осъществи и на територията на градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора; в общини в областите Видин, Перник и Ямбол; в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй".

Тестът ще започне от 11:00 ч. По време на проверката ще бъдат задействани сирени и гласови оповестители. Целта на проверка е техническото състояние на Системата и обучение на населението за разпознаване на оповестителния сигнал.

Както обикновено, по време на теста ще се чуят гласовите указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което национален сигнал за тревога, гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това национален сигнал за край на тревогата и накрая гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност. На места ще бъде активирана и системата BG-Alert.