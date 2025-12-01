''Щанд за хората'' отваря в Пловдив и 55 населени места. Вижте кои

Замисленият от Делян Пеевски евтин народен „Магазин за хората“ ще заработи в Пловдив и населените места в Пловдивска област, става ясно от съобщение на дружеството "Магазин за хората" ЕАД.

Обектите ще са щандове, а не отделни магазини, ще отворят в партньорство с Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз–Пловдив.

Планира се през декември 2025 г. да отворят в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП да бъде откри щанд на "Магазин за хората".

"Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители — олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост", пише в съобщението.

"Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“, добавят от дружеството.

Щанд ще има в Пловдив и в 55 по-малки населени места в Пловдивска област:

гр. Кричим, гр. Куклен, гр. Лъки, гр. Раковски, гр. Хисаря, гр. Калофер, гр. Клисура, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр. Садово, гр. Сопот, гр. Стамболийски, гр. Съединение, с. Чалъкови, с. Ахматово, с. Бачково, с. Белозем, с. Богдан, с. Богданица, с. Ведраре, с. Войводиново, с. Голям Чардак, с. Горна Махала, с. Долнослав, с. Драгомир, с. Дуванлии, с. Иганово, с. Искра, с. Калековец, с. Каравелово, с. Кочево, с. Кръстевич, с. Кърнаре, с. Михилци, с. Моминско, с. Новаково, с. Поповица, с. Правище, с. Розино, с. Селци, с. Слатина, с. Столетово, с. Тополово, с. Триводици, с. Трилистник, с. Христо Даново, с. Червен, с. Чешнегирово, с. Ясно поле. Мобилният магазин обслужва: с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен.

Амбицията на компанията е през 2026 г. да изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до предлаганите от него продукти във всички региони на страната. Паралелно с това се работи и по следващите етапи от развитието, свързани с откриване на пълноценни физически обекти — както франчайз магазини, така и локации, оперирани изцяло от „Магазин за хората“ ЕАД, завършва съобщението.