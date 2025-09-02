Шофьор твърди, че получил инфаркт заради фалшив тест за дрога

Мъж твърди, че получил инфаркт, след като на два пъти е задържан за положителен тест за наркотици. По-късно се оказало, че пробата е дала фалшив положителен резултат, но междувременно човекът остава без книжка.

Потърпевшият Венелин Драгомиров разказа по Нова тв, че при първия случай кръвната проба показала, че е невинен. Взел си свидетелството за правоуправление след 9 месеца.

Втория път бил спрян за проверка от полицията около 21:00 ч. на 2 април.

„Видях на монитора, че излезе положителна проба за кокаин и опиати. Стана ми лошо. Вдигнах кръвно и поисках да извикат линейка”, каза Драгомиров.

По думите му обаче му обяснили, че първо ще го отведат в районното, за да подпише декларация и чак след това идвал ред на линейката. Драгомиров обясни, че чакал „Криминална полиция” близо 3 часа. През това време униформените не обърнали внимание на молбите му за намеса на медик, защото не се чувства добре.

„Мислеха вероятно, че съм предозирал с наркотиците. Откараха ме във ВМА да дам кръвна проба с мое съгласие. Там помолих лекаря да ми премери кръвното и се оказа, че е високо”, твърди той.

После бил откаран в 6-о РУ, където бил подготвен за задържането.

„С много молби и уверения, че наистина съм зле, извикаха Бърза помощ. Дойде една жена, която ми премери кръвното и искаше да ми даде хапче. Отказах и настоях, че не съм добре. В следващия момент полицаите казаха, че съм отказал лечение, и настояха лекарката да си тръгне. Помолих се за кардиограма, която ми направиха, докато бях с белезници и легнал на пейка в коридора”, разказва Драгомиров.

Тогава от Бърза помощ го качили в линейка. Но полицаите казали на лекарката да се качи при шофьора.

„Около 3 часа бях в МВР болница, където след изследвания беше установено, че съм получил инфаркт и трябва да бъда откаран в друга болница. Това се случи чак към 06:00 ч. С това забавяне ми опропастиха живота. Сега съм с увреждания на сърцето, защото 12 часа не получих адекватна медицинска помощ”, подчерта Драгомиров.

Адвокат Ивайло Юруков посочи, че има документи, доказващи преживения от клиента му стрес и тежък здравословен период.