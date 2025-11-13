Шофьор на електробус почина зад волана в София

60-годишен водач на електробус от градския транспорт е починал, докато е шофирал, съобщиха негови колеги в групата "Катастрофи в София", съобщи БНР.
Инцидентът е станал снощи на бул. "Мария Луиза" в района на 7-ма поликлиника.
Докато е осъществявал един от последните курсове за деня, на водача му е прилошало и е починал. Електробусът се е блъснал в електрически стълб.
Не се съобщава за други пострадали при инцидента. На място е имало два екипа на столичната полиция и екип на Спешна помощ, движението в късните часове е било затруднено.
Един човек е загинал, а 12 са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА. В София са регистрирани четири тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, живота си е загубил един човек.
От началото на месеца са станали 198 катастрофи, с 20 загинали и 247 ранени.
