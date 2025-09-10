Шестима български ученици са приети в престижна програма на ИНСАЙТ

Шестима български ученици бяха приети в престижна програма на а Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - "ИНСАЙТ" (INSAIT), съобщава БНТ. Програмата "Експлорър" е съвместна с Факултета по математика и информатика към Софийския университет и цели да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката.

Церемонията по по официалното обявяване на новия випуск стипендианти се проведе в Гранитна зала на Министерския съвет. На нея присъства министър-председателят Росен Желязков.

"Благодаря ви, че избрахте да останете в България. Затова, че с вашия талант ще направите това, което вече носи славата на страната ни чрез института INSAIT и всички онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род", каза Желязков.

Премиерът подчерта, че развитието на високите технологии, на изкуствения интелект и роботиката се гледа със смесени чувства от хората, които не са посветени в това поприще. По негови думи има страхове, но и много надежди. Той добави, че стипендиантите и младите хора могат да разсеят страховете и да вдъхнат надежда, че бъдещето на човечеството ще бъде много по-светло, смислено и благосъстоятелно, благодарение на новите технологии.

"Подкрепата на държавата в тези случаи е задължителна. Тази синергия трябва да бъде насърчавана и вие сте тези, които трябва да ни дадат шанс да прогледнем в това бъдеще и да живеем с тези надежди", подчерта Желязков. "Ангажиментът, който тежи на вашите плещи е много по-голям от усилията, които ние сме длъжни да вложим във вашето развитие. Това, което днес ще посеем е едно малко семе на всичко, което ще пожънем, благодарение на вашият труд и талант", добави още премиерът.

Програмата „Explorer“ на Института INSAIT е четиригодишна стипендиантска програма, насочена към талантливи ученици и студенти в областта на информатиката и изкуствения интелект. През първите две години основният фокус е върху академичното обучение, а през третата и четвъртата година - върху сътрудничеството с изследователите в Института по реални научни проекти. За четиригодишния период участниците получават стипендия от близо 40 хил. евро.