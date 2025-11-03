Shantavo.bg - 10 години подаръци с мисия да превръщат обикновеното в необикновено

Shantavo.bg е история за любопитство, мечти и вдъхновение, която вече цяло десетилетие носи усмивки на хиляди хора в България.

Всичко започва преди десет години, когато Зорница и Деян, семейство с дипломи по икономика, но с души на мечтатели , решават да превърнат едно хоби в смислен семеен бизнес.

Деян винаги е имал страст към нестандартните джаджи и подаръци, които изненадват, радват и създават спомени.

Зори е човекът, който повярва, че тази страст може да вдъхнови и други хора извън кръга на най-близките им.

Така през 2015 г. се ражда Shantavo.bg, а година по-късно отваря врати и първият физически магазин във Варна на ул. „Братя Шкорпил“ 29, до Катедралата.

Мисия и философия

Оттогава Shantavo.bg следва своята мисия да докаже, че подаръците не са просто вещи, а послания, които създават емоция и връзка между хората.

Брандът си поставя за цел да замени обичайните предмети от ежедневието с техни по-креативни и нестандартни версии, напомняйки, че практичното може да бъде и вдъхновяващо забавно.

Днес Shantavo.bg се утвърди като един от най-добрите сайтове за нестандартни подаръци в България, обединяващ оригинални идеи, авторски решения и усет към детайла.

Авторски продукти с кауза и характер

Сред стотиците забавни и нестандартни артикули, които Shantavo.bg предлага, особено място заемат авторските продукти.

Най-успешният от тях е скреч картата „Разкрий България“, с ръчно изрисувани 100 емблематични обекта за посещение.

От нея са продадени над 10 000 броя, а картата се предлага и в големи вериги книжарници.

С времето тя се превръща в не просто продукт,а покана за пътешествия, споделени моменти и любов към родината.

През 2023 г. Shantavo.bg представя и нейното продължение дневник на пътешественика „Разкрий България“, който съчетава практичен пътеводител и лично пространство за съхранение на спомени.

Всеки авторски продукт носи философията на бранда,а именно съчетание между практичност, емоция и вдъхновение.

Каузата зад тях е проста, но дълбока: да насърчим хората да прекарват повече време заедно, да преживяват приключения и да изразяват любовта си чрез малки, но значими жестове.

Коледна магия със Shantavo.bg

С наближаването на Коледа Shantavo.bg отново е подготвил пъстра селекция от подаръци, които носят настроение, усмивки и топли емоции.

От малки забавни джаджи за офиса, през практични решения за дома, до авторски продукти с лично послание Всеки може да открие нещо специално за своите близки.

„Вярваме, че подаряването не трябва да бъде задължение, а удоволствие. За нас най-голямата награда е да знаем, че сме част от нечий празник и че нашите продукти създават спомени“, споделят Зорница и Деян.

10 години ШантавоЕ или поглед назад и напред

2025 г. е специална за Shantavo.bg, защото сайтът празнува 10 години от създаването си.

През това време екипът се превръща в доверен партньор за всеки, който търси подарък, различен от стандартното.

Сайтът и физическият магазин във Варна предлагат голямо разнообразие от артикули за различни поводи – от рождени дни и годишнини до професионални празници и специални лични моменти.

След десетилетие вдъхновяваща работа Shantavo.bg продължава да следва своята мисия – да прави ежедневието по-забавно и да показва, че всяко практично нещо може да има своята щура и вдъхновяваща версия.

Екипът вече подготвя нови авторски продукти и проекти, които ще представи съвсем скоро, запазвайки верността си към едно: да създава подаръци с послание, произведени в България и направени с любов.

Shantavo.bg е 10 години усмивки, послания и щипка шантавост.