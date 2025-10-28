SEO и AI: ученици и студенти от Варна се срещнаха с бъдещето на дигиталния маркетинг

На 27 октомври във Варна се проведе вдъхновяваща лекция на тема „SEO & GEO 2.0 – нова ера в оптимизацията“, част от поредица инициативи за образователна подкрепа и ранно кариерно ориентиране в сферата на дигиталния маркетинг. Събитието събра ученици от 11 и 12 клас от над 10 варненски гимназии, както и студенти от специалностите „Маркетинг“ и „Дигитални медии и ПР“ към Икономически университет – Варна.

Лектор беше Николай Галинов, който е ръководител на SEO, линкбилдинг, копирайтинг и уеб отделите в Netpeak България. Той сподели над 15-годишния си опит в сферата, както и ключови практики за адаптация към бързо променящата се среда на търсачките и изкуствения интелект.

От SEO към GEO: новият алгоритъм на видимост

Основната тема в презентацията бе преходът от традиционно SEO (Search Engine Optimization) към GEO (Generative Engine Optimization): стратегия, ориентирана към присъствие в отговорите на AI платформи като ChatGPT, Perplexity, Gemini и други. Галинов представи новата реалност в търсенето, при която оптимизацията вече не е насочена само към Google, а към „search everywhere“ модел, обхващащ генеративни търсачки и контекстуални AI системи.

Какво вижда AI, когато чете съдържание

Особено внимание бе отделено на това как AI възприема съдържанието. За разлика от класическите алгоритми, генеративните модели разчитат на:

кристално ясна информация;

добре структурирани и семантично богати текстове;

форматиране, позволяващо лесна обработка;

наличие на entities: конкретни обекти като марки, личности, продукти и концепции, които AI може да разпознае и асоциира в глобалната мрежа от знания.

Галинов даде конкретни съвети как бизнесите могат да структурират сайта си, така че да бъдат предпочитан източник за AI отговори: чрез FAQ страници, Schema.org маркиране, авторски профили и ясно описани бранд характеристики.

Link Building в ерата на AI и новите KPI

Друга важна тема бе как линкбилдингът се трансформира в посока на бранд споменавания, медийни цитати и контекстуални препратки, които увеличават доверието на AI към даден източник. Представени бяха и новите показатели за успех, сред които:

AI Visibility Rate: колко често дадено съдържание се извлича от AI;

Content Extraction Rate: какъв процент от информацията в сайта бива използван;

Conversation Conversions: ангажираност, генерирана от AI цитати.

Практически насоки за следващото поколение дигитални експерти

Присъстващите получиха и готови формули за създаване на ефективни AI промптове, примери за изграждане на entity профили, както и съвети за техническа оптимизация, включително скорост и сигурност на сайта. В заключение, Галинов подчерта значението на баланса между автоматизацията и човешкия фактор: „AI може да генерира чернови, но човешката експертиза и опит са незаменими за създаване на реална стойност“.

Образование, което гледа напред

Събитието обедини усилията на образователни институции и дигиталния бизнес за по-добра подготовка на младите хора. Сред участващите училища бяха Професионална техническа гимназия, Трета природоматематическа гимназия, СУХНИ „Константин Преславски“, СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“, ЧСУ „Аз съм Българче“, ЧЕГ „Джордж Байрон“, СУ „Васил Левски“ – гр. Девня, Първа езикова гимназия, ЧСУ „Мечтатели“, Четвърта езикова гимназия, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, ПГКМКС „Академик Благовест Сендов“ – Варна.