Сеч на дървета в частен имот в ''Изгрев'', общината прави проверка вече две седмици

За продължаваща сеч на дървета в частен имот в столичния район "Изгрев" алармират граждани на квартала. Става дума за бившия държавен имот на “Аудиовидео Орфей ЕАД”, който вече е частна собственост, на бул. "Самоков" 60.

Общината започва проверка, обяви кметът на района още на 11 септември. Проверката продължава, съобщиха днес лаконично от районното кметство. Когато проверката приключи, резултатите ще бъдат оповестени публично, увериха от администрацията на кмета Делян Георгиев. Срок за края на проверката няма.

Публикацията на кмета във фейсбук отпреди две седмици:

В район “Изгрев” тече задълбочена, експертна проверка за прекомерност и незаконосъобразност, при премахване на храстова, издънкова и самонастанила се дървесна растителност в частен имот.

По сигнал на граждани, районната администрация започна мащабна проверка на почистването на бившия държавен имот на “Аудиовидео Орфей ЕАД” в кв.”Изгрев”, който вече е частна собственост.

Към момента, собствениците на терена на бившата фабрика имат разрешение за премахване на 8 дървета. За храстовата, издънкова и самонастанила се растителност, не се изискват такива документи, но тепърва трябва да се установи по безспорен начин, дали разпоредбите на закона са спазени в цялост.

За всички е ясно, че в частен имот собствениците имат ексклузивни права, но законодателят е регламентирал ясно какво може да се случва и какво не. Не случайно, за премахване на 12 и повече големи дървета, е необходима санкцията и решението на Столичния общински съвет и ресорните му комисии.

Ако се докажат нарушения, извършителите ще си понесат отговорността.

Според живеещи в съседство с визирания имот незаконна сеч се извършва. Според тях теренът се разчиства за по-лесното му застрояване, a отсичането на дървета продължава. Работниците са им показали разрешително за отстраняване само на осем конкретни сухи дървета. Останалите дървета в документа са описани като "самонастанена издънкова растителност", което не отговаря на истината, твърдят хората.

"Тревогата ни е, че реално тази т.нар. самонастанена издънкова растителност всъщност съдържа ценни и дълготрайни дървесни видове. Само към края на вчерашния ден отрязаните дървета бяха около 14 на брой, далеч не тези, които са маркирани и отбелязани в разрешителното. Това е частен имот. Предстои строителна дейност. Това е един много удобен момент под този претекст да се подготви теренът за бъдещо застрояване и да се избегне предвиденото от закона картотекиране на растителността", обяснява Нина Дерменджиева пред БНР.