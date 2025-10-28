Съветниците в Бургас решиха да се разкрие филиал и на Минно-геоложкия университет

Общинският съвет в Бургас прие да се разкрие филиал на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София в морския град.

Тази учебна година в Бургас са записани 650 студенти повече в сравнение с миналата. Повечето от тях са от други населени места. Повишен е интересът и на университетски преподаватели към Бургас. Имаме ежедневни запитвания за общежития! Затова усилено строим 2 нови сгради за общежития и за преподаватели, както и малки апартаменти за семейни студенти, написа кметът на Бургас Димитър Николов във фейсбук.

С откриването на филиал на Минно-геоложкия университет не само даваме възможност на бургаски деца, но и на млади хора от цялата страна да учат в Бургас по специалности, които досега не са съществували в града ни. Ще заложим на търсени специалности като геодезисти, подземно и надземно строителство, “газова, горивна и пречиствателна техника и технологии” и други, пише още кметът.

Резултатите от усилията ни за разкриване на нови факултети и филиали ще бъдат все по- видими с всяка изминала година!, коментира кметът и благодари на съветниците.