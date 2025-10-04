Само за гости на хотела: Охранители не пускат спешни медици да стигнат до линейката си в Елените

Лекари от Спешна помощ, които неуспешно са опитали са опитали да реанимират загиналия граничен полицай в Елените, са отпратени от охранители да търсят заобиколен път да линейката си.

Входът е само за гости на хотела, препречва пътя на медиците безцеремонен охранител. Това се вижда във видео на Флагман, разпространено във фейсбук, което предизвика гняв в социалната мрежа.

Лекарите току що са констатирали смъртта на граничния полицай Стефан Иванов, който е търсил бедстващи хора по време на водната стихия в курорта вчера. Тялото му е извадено на брега, но медиците само констатират смъртта му.

Те си тръгват, видимо разстроени след неуспешния опит за реанимация, но попадат на охранителите, които ги отпращат да обикалят около дълга ограда, се вижда на кадрите.

Абсолютно невъобразима дебелащина. Ако някой знае кой е хотелът и коя е охранената фирма, да пише, смятам, че е редно да станат известни, коментират потребители във фейсбук.