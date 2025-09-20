Само за 6 месеца МО и МВР са похарчили 3,1 млрд. лв. за заплати

С над 15,6 милиарда лева са нараснали бюджетните разходи за персонал за десетилетие. Само за шестте месеца на 2025 г. Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на отбраната (МО) са похарчили 3,1 млрд. лв. за заплати, отчете Институтът за пазарна икономика.
Според анализа, изготвен от неправителствената организация, това е нарастване от 3,2 пъти.
Над половината от допълнителните средства - малко над 8 милиарда лева, са натрупани само в последните три години. "В бюджета за 2025 г. те са заложени в размер на 10,6% от БВП, което е абсолютен рекорд", коментират от ИПИ.
Проверка на Института за пазарна икономика, базирана на отчетите на институциите за първото полугодие на годината, потвърждава, че "има сфери, в които покачването за заплатите достига 30-40%".
Разходите за персонал в МВР са в размер на 1,9 млрд. лв. за първите 6 месеца на година и отчитат ръст от над 40% спрямо първата половина на 2024 г.
В Министерство на отбраната (МО) те достигат 1,2 млрд. лв. за първите 6 месеца, което е ръст от 35% спрямо същия период на 2024 г.
Само тези две институции са похарчили 3,1 млрд. лв. за персонал до средата на годината, обръщат внимание икономистът Петър Ганев и стажантът в неправителствената организация Радостин Дяков.
Според тях подобна е картината и в други т.нар. силови структури. Например - в ДАТО - 41%, в ДАНС – 38%, а в НСО – 36%.
Министерство на правосъдието (МП) също се представя на ниво с ръст на разходите за персонал от 27%, при това с много сериозна промяна от второто тримесечие, която, ако се запази, и показателят може да достигне над 40% ръст.
Основната причина за този непропорционален ръст на разходите за персонал, според анализаторите, се крие в заложените с решения на парламента от 2024 г. автоматични механизми за формиране на заплатите в редица сфери, начело със силовите институции.
"Тези механизми действително са напът да взривят разходната част на бюджета през 2025 г. Заложени увеличения на заплатите с 40-50% в някои сфери вече са реалност, която се вижда в данните за изпълнението на бюджета", коментираха икономистите и призоваха за бюджетна консолидация.
Експертите обръщат внимание, че подобни увеличения не се виждат в други публични сектори.
Вчера от Международния валутен фонд препоръчаха ограничаване на ръста на заплатите в публичния сектор без да се фокусират върху определени сектори.
