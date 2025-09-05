Ryanair дава 5 см отгоре за безплатния ръчен багаж

OFFNews 05 септември 2025 в 13:18 1295 2
Самолет на Ryanair

Снимка Wikipedia
Самолет на Ryanair

Нискотарифната авиокомпания Ryanair увеличава обема на безплатния личен багаж, който пътниците могат да качат на борда.

Промените са в сила от 4 септември и позволяват пасажерите да носят раница или малка чанта с размери 40 x 30 x 20 см, която да поставят под седалката. Оразмерени с новите параметри са и стойките за измерване на багажа по летищата.

Предишният допустим размер бе 40 x 25 x 20 см.

Увеличението с 5 см означава, че новият обем е 24 литра вместо 20 литра.

Това увеличение ще изравни Ryanair с нискобюджетните ѝ конкуренти, но все още остава малко по-назад от EasyJet, която позволява безплатен личен багаж с размери 45 x 36 x 30 см.

Ryanair посочи, че новите размери, които предлага, са по-големи от стандартния за ЕС безплатен ръчен багаж с размери 40 x 30 x 15 см.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4067

    2

    danvan

    05.09 2025 в 14:33

    -0
    +0
    Жалкари големи са тия Ryanair

    4047

    1

    IvoIvo

    05.09 2025 в 13:48

    -0
    +0
    Ларж са хората :)
     
    X

    Как плащаме двойно за извозването на боклука