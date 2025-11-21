Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта Малки еко герои

Над 500 ученици, заедно със своите родители и учители, засадиха 80 дръвчета и монтираха 160 къщички за птици в училищните дворове и паркове в Русе. Инициативата е част от проекта „Малки еко герои“ на сдружение „Ателие за креативни идеи“, реализиран с подкрепата на Vivacom Регионален грант.
Проектът вдъхнови ученици от 1 до 4 клас от 16 русенски училища да се включат активно в дейности, посветени на опазването на природата в града. Те взеха участие в арт ателиета за изработка на къщичките, които изрисуваха сами и с много въображение. Бяха организирани и увлекателни беседи от орнитолози, които ги запознаха с живота на градските птици и начините, по които можем да ги опазим. След като бяха обучени, монтираха новите къщички и засадиха дръвчетата, учениците получиха възможност да се грижат за тях с обич и внимание в бъдеще.
„Малки еко герои“ показа как чрез творчество и грижа за природата можем да вдъхновим следващото поколение да бъде по-отговорно и активно. Видяхме как децата прегръщат каузата със сърце, а семействата и училищата – с истинска отдаденост. За нас това е модел за промяна, който бихме искали да надградим в бъдеще“, споделят от екипа на Сдружение „Ателие за креативни идеи“.
Като част от проекта бе създадено и специално онлайн пространство в социалните мрежи – „Малките еко герои на Русе“, където участниците продължават да споделят снимки, видеа и истории за своите зелени приключения. Предстои и създаването на кратък видеофилм, който ще проследи пътя на малките еко герои – от създаването на първите къщички до засаждането на дърветата и вълнението на всички участници.
„Истинската грижа за природата започва с действия, които възпитават отговорност и отношение още в най-ранна възраст. А това отношение се възпитава най-добре през личния опит – когато децата сами засаждат дръвчета или правят къщички за птици. Това е и най-положителният резултат от нашата подкрепа – децата се превръщат в защитници на природата в най-ранна възраст“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. Вече десет години тя подкрепя значими проекти в сферите на образованието и опазването на околната среда. Само в юбилейното си издание програмата дари 100 000 лв. на 10 проекта от цялата страна. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).
