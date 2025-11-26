Ретро коледен автобус ще пътува из София

В рамките на атракционната програма на Sofia Christmas Fest, специално за децата и техните семейства по улиците на столицата ще се движи един истински коледен герой – ретро автобусът „Икарус“, превърнат в пътуваща коледна атракция.
От 28 ноември до 28 декември 2025 г., всеки петък, събота и неделя, столичани и гости на града ще имат възможност да се повозят на красив, празнично украсен автобус, който съчетава ретро чар, уют и празничен дух.
Със своите топли светлини, коледни декорации и тематична атмосфера, ретро автобусът „Икарус“ обещава едно различно и запомнящо се изживяване – идеално за семейни разходки, детски усмивки и много празнични снимки.
Всеки пътник в коледния ретро автобус ще получи специален ретро билет–сувенир, създаден в духа на автентичните превозни документи от миналото. Той не само ще остане като спомен от празничното пътуване, но и ще даде възможност на притежателите си да участват в томбола с тематични награди, осигурени от организаторите на фестивала. Така всяко пътуване се превръща в шанс за допълнителна празнична изненада и усмивки за малки и големи.
Коледният автобус ще се движи в режим на градски транспорт и ще спазва всички изисквания за безопасност, за да осигури комфортно и сигурно пътуване за всички посетители. Цената на билета е 5 лева. Деца под 7 години ще се возят безплатно.
Маршрут на отиване:
Начална спирка: ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, кръговото на пл. „Лъвов мост“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Независимост“
Крайна спирка: пл. „Княз Александър I“
Маршрут на връщане:
Начална спирка: пл. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Ген. Гурко“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“
Крайна спирка: ул. „Проф. Фритьоф Нансен“
