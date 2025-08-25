Ремонти променят движението в столицата

Ремонт на релсите при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“ започва днес. Създадена е временна организация на движението за седмица, съобщи Столичната община.

Движение по маршрута на трамвайни линии 10, 12, 15 и 18 е променено.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 10 и 12 под № 12, която ще се движи с маршрут: от жп гара „София-север“ по маршрута на трамвайна линия № 12 до кръстовището на бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по маршрута на трамвайна линия № 10 до жп гара „Захарна фабрика“, двупосочно.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии №№ 15 и 18 под № 18 с маршрут: от кв. „Орландовци“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша“/ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по бул. „Македония“ по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. „Братя Бъкстон“, двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 „Метростанция "Витоша“ – начална за трамвайни линии №№ 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх“ по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 1572 „Семинарията“ на бул. „Джеймс Баучър“, по ул. „Йосиф Петров“, по ул. „Митрополит Кирил Видински“, по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучър“ по маршрута на трамвайни линии №№ 10 и 15 до спирка с код 0911 „Метростанция "Витоша“ в трамвайното обръщателно колело.

Въвежда се временна организация на движението и във връзка с ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, съобщиха още от Столична община.

До 1 октомври се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“. Причината е ремонт на тротоарните и пътни настилки на ул.“Хаджи Димитър“.