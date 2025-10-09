Реките Янтра и Белица повишиха нивата си до критични стойности

Реките Янтра и Белица са повишили значително нивата си през изминалата нощ и около 5:00 ч. сутринта са достигнали критични стойности, предаде БНР.

Към 5 часа тази сутрин във Велико Търново р. Янтра е била в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра.

Най-сериозно е било положението в града, както и в населените места Килифарево и Дебелец. Цяла нощ кметовете на трите населени места, заедно с полицията и пожарната, са обикаляли рисковите точки за наводнения.

Екипи на пожарната и полицията са били разположени във великотърновските квартали ''Асенов'' и ''Чолаковци'', както и по улица ''Крайбрежна'', където традиционно има риск от преливане. По думите на кмета на Велико Търново Даниел Панов, опасността от наводнение е преодоляна.

Към този час няма опасност от наводнение на жилищни имоти и паметници на културата. Няма и пострадали хора.

Дъждът е спрял, но нивото на реките все още е критично.

На няколко места в района са се активизирали свлачища - от Трапезица и по пътя към Горна Оряховица. От АПИ ще извършат почистване и укрепване на опасните участъци през деня. Предстои и оглед на мостовете и водостоците, за да се организира тяхното почистване при понижаване на водните нива.