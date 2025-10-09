Реките Янтра и Белица повишиха нивата си до критични стойности

OFFNews 09 октомври 2025 в 09:54 403 0
Река.

Снимка Архив
Река.

Реките Янтра и Белица са повишили значително нивата си през изминалата нощ и около 5:00 ч. сутринта са достигнали критични стойности, предаде БНР.

Към 5 часа тази сутрин във Велико Търново р. Янтра е била в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра.

Най-сериозно е било положението в града, както и в населените места Килифарево и Дебелец. Цяла нощ кметовете на трите населени места, заедно с полицията и пожарната, са обикаляли рисковите точки за наводнения.

Екипи на пожарната и полицията са били разположени във великотърновските квартали ''Асенов'' и ''Чолаковци'', както и по улица ''Крайбрежна'', където традиционно има риск от преливане. По думите на кмета на Велико Търново Даниел Панов, опасността от наводнение е преодоляна.

Към този час няма опасност от наводнение на жилищни имоти и паметници на културата. Няма и пострадали хора.

 Дъждът е спрял, но нивото на реките все още е критично.

На няколко места в района са се активизирали свлачища - от Трапезица и по пътя към Горна Оряховица. От АПИ ще извършат почистване и укрепване на опасните участъци през деня. Предстои и оглед на мостовете и водостоците, за да се организира тяхното почистване при понижаване на водните нива.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие