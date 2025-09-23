Разкриха мащабна криптоизмама с българско участие

Мащабна криптоизмама с българско участие разкри координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество операция, съобщава БГНЕС. Ощетени са над 100 жертви с поне 100 млн. евро.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания. Обиски са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани.

Групата е привличала жертви с чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Изпратените пари са били прехвърляни и изпирани в Литва.

"Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си пари", се посочва в изявление на Eurojust.

В операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави. Има замразени сметки.