Разкриха мащабна криптоизмама с българско участие

Ощетени са над 100 жертви с поне 100 млн. евро

Деян Милков 23 септември 2025 в 14:35 1438 1
Символът на Биткойн

Снимка Pixabay
Символът на Биткойн

Мащабна криптоизмама с българско участие разкри координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество операция, съобщава БГНЕС. Ощетени са над 100 жертви с поне 100 млн. евро.

Схемата е действала най-малко от 2018 г. и е обхванала 23 държави. Сред жертвите има граждани на Германия, Франция, Италия и Испания. Обиски са проведени в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, а петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са арестувани. 

Групата е привличала жертви с чрез професионално изработени онлайн платформи с обещания за огромни печалби от криптоинвестиции. Изпратените пари са били прехвърляни и изпирани в Литва.

"Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или дори всичките си пари", се посочва в изявление на Eurojust.

В операцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави. Има замразени сметки.

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Коментари
    3060

    1

    helper68

    23.09 2025 в 15:15

    -0
    +0
    Ами да им е честито на алчните шарани..
    А ние пак н@акани пред чужденците..
     
