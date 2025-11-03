Пускат парното в София от утре

Започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от утре, съобщиха от „Топлофикация София” ЕАД.
Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури.
Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.
Важно е клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.
Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.
Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.
Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700/ 11-111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
03.11 2025 в 12:05
Владислав Горанов: Разумен дебат за бюджета ще има след излизането на Радев от президенството
Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания
Внезапно почина шефът на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия
Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия