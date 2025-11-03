Пускат парното в София от утре

OFFNews 03 ноември 2025 в 11:40 841 1

Снимка БГНЕС/архив

Започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от утре, съобщиха от „Топлофикация София” ЕАД.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7-10 дни, предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

Важно е клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Препоръчваме на клиентите да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон, клиентите могат да получат на телефон 0700/ 11-111, както и чрез дигиталните информационни канали на дружеството.

    Коментари
    42

    1

    Октим

    03.11 2025 в 12:05

    -4
    +0
    За малоазиатска “Европа“ в 21-ви век това наистина е новина ...
     
