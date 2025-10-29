Пускат парното в София около 5-7 ноември

Ексклузивно Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 29.10.2025

Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем парното, обяви директорът на "Топлофикация София" Петър Петров на днешното заседание на енергийната комисия в Народното събрание, съобщи БТА.

Според него прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура под 12° и прогноза за дългосрочно застудяване. 

"Ако има застудяване, пускането ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно", добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12°, но не и прогноза за дългосрочно застудяване и заради това парното все още не е пуснато.

    Октим

    29.10 2025 в 18:12

    Дори и в арабския свят парното бачка целогодишно .... А после сметките в България са такива все едно е работило цяло лято!
     
