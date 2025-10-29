Пускат парното в София около 5-7 ноември

Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем парното, обяви директорът на "Топлофикация София" Петър Петров на днешното заседание на енергийната комисия в Народното събрание, съобщи БТА.
Според него прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура под 12° и прогноза за дългосрочно застудяване.
"Ако има застудяване, пускането ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно", добави Петров.
Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12°, но не и прогноза за дългосрочно застудяване и заради това парното все още не е пуснато.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
29.10 2025 в 18:12
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск