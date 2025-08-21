Пускат магистрала 'Европа' през септември

OFFNews 21 август 2025 в 10:49 3606 7
Магистрала

Снимка АПИ

Магистрала "Европа" ще бъде пусната изцяло за движение до средата на септември.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков инспектираха довършителните дейности.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км . Започва от границата със Сърбия при граничен пункт „Калотина” и се включва в Северната скоростна тангента, която също е част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към аутобаните „Хемус“ и „Тракия“.

Строежът на магистралата започна през 2019 г.

„Изпълнението е много добро. Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала „Хемус”, лотът между пътен възел „Боаза” и „Дерманци”, обясни Иван Иванов, цитиран от Нова тв.

    3420

    7

    avitohol

    21.08 2025 в 15:35

    -0
    +3
    Айде на лентичките за заслуги... 6 години се строи, те са в сглобка от 6 месеца обаче са ПО-ПО-НАЙ.

    ...И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими...

    Дрън Дрън

    1705

    6

    Mumko

    21.08 2025 в 15:12

    -0
    +3
    Качеството на магистралата би трябвало да е на ниво защото този път не се изпълнява от Трейс или Грома (нашите фирми)
    В последните години се вижда, че направеното от ГБС е качествено.
    Та дано и сега да е така.

    20424

    5

    случайно прочетох

    21.08 2025 в 13:58

    -0
    +6
    "че когато има редовно управление,"? Има ли нередовно? Що за тъпотия? Ама, че наглост!
    И тоз михлюзин инспектирал!

    542

    4

    Октим

    21.08 2025 в 12:20

    -0
    +10
    Вместо да дрънка глупостите тази безлична плюнка трябва да започне с плановете за ремонта на ремонта, тъй като вече отдавна се знае какво представляват магистралите в България! Особено новите ...

    3141

    3

    1215

    21.08 2025 в 11:29

    -0
    +16
    Моля , не сквернете думата -аутобан.

    17969

    2

    Nick F

    21.08 2025 в 10:58

    -0
    +27
    Ихаа, без да си мръдне пръста регионалният министър реши че има нещо общо с "магистрала" която се строи от 2019та.

    3915

    1

    Constanza

    21.08 2025 в 10:53

    -0
    +23
    Ако изпълнението на магистралата е добро, както казват, това ще е новост.
     
