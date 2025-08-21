Пускат магистрала 'Европа' през септември

Магистрала "Европа" ще бъде пусната изцяло за движение до средата на септември.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков инспектираха довършителните дейности.
Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км . Започва от границата със Сърбия при граничен пункт „Калотина” и се включва в Северната скоростна тангента, която също е част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към аутобаните „Хемус“ и „Тракия“.
Строежът на магистралата започна през 2019 г.
„Изпълнението е много добро. Имаме уверение от строителя, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Престои най-късно до края на септември да бъде пусната в експлоатация и магистрала „Хемус”, лотът между пътен възел „Боаза” и „Дерманци”, обясни Иван Иванов, цитиран от Нова тв.
3420
7
21.08 2025 в 15:35
...И това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими...
Дрън Дрън
1705
6
21.08 2025 в 15:12
В последните години се вижда, че направеното от ГБС е качествено.
Та дано и сега да е така.
20424
5
21.08 2025 в 13:58
И тоз михлюзин инспектирал!
542
4
21.08 2025 в 12:20
3141
3
21.08 2025 в 11:29
17969
2
21.08 2025 в 10:58
3915
1
21.08 2025 в 10:53
