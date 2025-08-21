Пускат магистрала 'Европа' през септември

Магистрала "Европа" ще бъде пусната изцяло за движение до средата на септември.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков инспектираха довършителните дейности.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км . Започва от границата със Сърбия при граничен пункт „Калотина” и се включва в Северната скоростна тангента, която също е част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към аутобаните „Хемус“ и „Тракия“.

Строежът на магистралата започна през 2019 г.