Пускат движението по Тракия в област Стара Загора, продължава ремонтът край Сливен

Движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от АМ „Тракия“ в област Стара Загора ще бъде пуснато днес около 18 часа.

Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км. При ремонта на платното е извършена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, отводнителни дейности, нова маркировка и др., съобщи АПИ.

Вчера бе възстановено движението и в 8-километровия участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик, след като вчера завърши полагането на маркировката в платното за София. Между 90-и и 98-и км на автомагистралата вече се преминава и в двете ремонтирани платна без никакви ограничения.

До 18 ч. днес обаче в участъка от 102-ри до 103-ти км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На АМ „Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

Ремонтните дейности във всички участъци се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“ от „Автомагистрали“ ЕАД.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.