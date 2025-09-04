Психолог за селфито от крана: Не става със забрани, на децата трябва да се предложи алтернатива

Забраните не са продуктивни, когато става дума за търсене на силни преживявания при децата, категоричен бе детският психолог Иван Игов. Той коментира инцидента, при който тийнейджъри се качиха на 200-метров кран на строеж в София, за да се снимат.

Родителите ще бъдат санкционирани, знаели са за хобито на децата да си правят селфита на опасни места.

"Има един проблем на юношеската възраст, когато едно дете трябва да реши кой съм аз и към кого принадлежа и за да разбера кой съм аз, трябва да се огледам в очите на другите, като направя нещо, с което да ме забележат. Преди забелязването беше в класната стая, на улицата, в махалата. Сега целият свят може да те забележи, когато правиш посткаст от най-високата част в София", обясни Игов по bTV.

По думите на психолога „чувството за самосъхранение у тийнейджърите все още не е достатъчно развито.

"В един момент изведнъж изтрезняват и разбират, че не са на мястото, където трябва. Такъв проблем съществува отдавна, има и много такива примери - французинът Робер, който без предпазване, се катери по всякакви сгради".

Според Игов трябва да дадем възможност на децата да бъдат интересни по различен начин. Някои го правят със спорта - много деца носят медали чрез олимпийски игри. За останалите трябва да измислим други неща - да покажат кои са те - родителите трябва да обърнат внимание.

"Ако децата повече знаят за това какво може да им се случи, как може да се провалят в това нещо, как може да те обземе паник атака като се качиш горе - за това трябва да се говори. Не става със забрани, според Игов. Децата винаги ще правят това, ако не им помогнем да намерят алтернатива", смята още психологът Иван Игов.