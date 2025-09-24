Психично болен от години тормози жителите на Бухово. Властите са безсилни

Жители на град Бухово готвят протест срещу техен съсед, който ги тормози от години. Името на мъжа е Веско и местните твърдят, че напада хората, дори се стигнало до опит за убийство - запалил жена от града. Това разказа синът на починалата Марин Иванов пред БНТ.

"Преди два месеца майка ми излиза навън пред блока да си полее цветята. В същия момент - този (Веско) е бил отвън, ѝ казал: "Дай ми огънче". Жената е много добра, отзивчива, влиза вкъщи и му дава огънче, след което се обръща и тръгва да се прибира. Тя е на първия етаж. В същото време той взима кибрита и ѝ заплава пижамата. Жената е възрастна, панирала се, докато влезе вътре. Стигнала е до леглото по някакъв начин и е успяла да се изгаси, но има доста рани от изгаряне, около 35%", посочва Иванов.

Жената толкова се уплашила, че не казала на сина си за случилото се, докато той не я заварил в тежко състояние. Звъннал на 112, повикал полиция и линейка, но спешен екип не дошъл, поради което той сам е закарал майка си в "Пирогов". След две седмици в болницата обаче жената починала.

Извършителят е диагностициран с параноидна шизофрения, затова и образуваното досъдебно производство е прекратено бързо, обясни Марин Иванов. Мъжът е на свобода, като за два месеца е бил настанен в лечебно заведение в Ловеч.

Децата и родителите им също се притесняват, тъй като мъжът постоянно обикаля и около местното училище, разказа Моника Ангелова.

"Точно преди няколко дни имахме случай с моята сестра. Тя, минавайки покрай блоковете, вижда силует на мъж. Скрива се зад една ограда. Говорим в тъмното. След което нейна приятелка вижда, че някой върви по нея. И най-притеснителното е, че този някой е точно Веско. И със запалка щрака и върви след нея. Тя е продължила до входа, в който живее. Страх ни е да излизаме. Страх ни е да пускаме децата си навън, да отидат в парка. Да се прибират сами от училище. Веско е навън. Веско си обикаля, а децата ни са вкъщи", разказва Моника.

Кметът на Бухово Тодор Димитров посочи, че мъжът редовно поругава и гробовете на починали. Жителите на града многократно се свързват с полицията, откъдето на няколко пъти са опитвали да го приберат в психиатрия, но никъде няма места. Прокуратурата пък отказва да образува производства.

"С прокуратурата от 2021 г. имаме постоянни преписки и прокуратурата постоянно отказва да изготви предложения до Софийски районен съд за иницииране на производство. Правим обжалвания, отново правим протести. Сигналите са към МВР основно и към градска и Софийска районна прокуратура. Подавали сме сигнал към господин (Васил) Терзиев, Столична община, подавали сме сигнали към район Кремиковци и госпожа Донкова, но основните сигнали са към Софийска районна прокуратура. СРП отказва да внесе предложения в Софийски районен съд за процедура по Закона за здравето и по Наказателния кодекс, на което подлежи лицето", коментира кметът.

От СДВР коментираха, че от 2020 г. до момента въпросното лице е задържано 7 пъти, 19 са подадените сигнали за противоправно поведение от негова страна, известен е на органите на реда за извършени кражби, унищожаване на имущество и убийство. Досъдебното производство по него е прекратено с прокурорско постановление поради установена невменяемост.