Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря

OFFNews 03 септември 2025 в 11:22 4574 3
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС

Снимка Стопкадър
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС

Демонстрантите на „Величие“ и „Възраждане“ направиха неуспешен опит да нахлуят в сградата на Народното събрание. Кордонът от полицаи обаче не допусна протестиращите да влязат в парламента, където политическите партии обявяваха заявките и приоритетите си за предстоящия парламентарен сезон.

Депутатите от "Възраждане" напуснаха пленарната зала и също се отправиха към протеста, след като парламентът отхвърли проекторешението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?". 65 депутати гласуваха "за", 110 бяха "против", а 28 се въздържаха. 

Новият политически сезон стартира с протест пред сградата на Народното събрание, където в 10 ч. се събраха привърженици на „Величие“ и „Възраждане“ под мотото: „Легитимното Народно събрание на българския народ ПРОТИВ нелегитимно избран парламент“.

Ще се състои и втори протест от 18 ч. пред Съдебната палата под мотото: “Отпор срещу диктатурата”. Той започва в 18 ч. Негов организатор е инициатива "Правосъдие за всеки“ и е подкрепен от ПП-ДБ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    12377

    3

    Анализи

    03.09 2025 в 12:25

    -0
    +12
    Тези хора са със робска психика. Робът е свикнал да прави каквото му кажат и да му осигуряват паничка ядене.

    242

    2

    Октим

    03.09 2025 в 12:08

    -0
    +12
    Видях ги сутринта минавайки покрай стадото им! Двукрак боклук от най-долнопробна порода... Имах чувството, че цяла нощ са спали в някоя отпадъчна кофа, събудени сутринта с руzzкия химн и ударени със сърп и чук по празните кратуни! А по плакатите, които носеха с тях с вижда и от космоса, че роба си остава роб дори и я 21-ви век!

    10400

    1

    Dedoto58

    03.09 2025 в 12:01

    -0
    +22
    От израждане и падение това може да се очаква...
     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България