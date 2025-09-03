Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря

Демонстрантите на „Величие“ и „Възраждане“ направиха неуспешен опит да нахлуят в сградата на Народното събрание. Кордонът от полицаи обаче не допусна протестиращите да влязат в парламента, където политическите партии обявяваха заявките и приоритетите си за предстоящия парламентарен сезон.
Депутатите от "Възраждане" напуснаха пленарната зала и също се отправиха към протеста, след като парламентът отхвърли проекторешението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?". 65 депутати гласуваха "за", 110 бяха "против", а 28 се въздържаха.
Новият политически сезон стартира с протест пред сградата на Народното събрание, където в 10 ч. се събраха привърженици на „Величие“ и „Възраждане“ под мотото: „Легитимното Народно събрание на българския народ ПРОТИВ нелегитимно избран парламент“.
Ще се състои и втори протест от 18 ч. пред Съдебната палата под мотото: “Отпор срещу диктатурата”. Той започва в 18 ч. Негов организатор е инициатива "Правосъдие за всеки“ и е подкрепен от ПП-ДБ.
03.09 2025 в 12:25
03.09 2025 в 12:08
03.09 2025 в 12:01
