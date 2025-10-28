Протести в цялата страна обявиха от сдружение ''Ангели на пътя''

Национален протест срещу безобразията по пътищата организира сдружение "Ангели на пътя" в неделя от 12:00. Повод за недоволството е смъртта на 23-годишния Мартин Димитров при пътнотранспортно произшествие, случило се заради гонка на други два автомобила на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Протестът ще се проведе под надслов "В името на Мартин и всички загинали по пътищата на България". От сдружението призовават възмутените да излязат пред съдебните палати на своите градове и да търсят справедливост:

"Всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи… Всеки ден — нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост? На 02.11.2025 г. (неделя) от 12:00 ч. в цялата страна ще се съберем пред съдебните палати, за да покажем, че сме много, че няма да мълчим и няма да се предадем", пишат от сдружението във "Фейсбук".

Организаторите заявяват, че ще искат отговори от МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Прокуратурата и националните медии, "които умишлено ни заглушават".