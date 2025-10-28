Протести в цялата страна обявиха от сдружение ''Ангели на пътя''

Национален протест срещу безобразията по пътищата организира сдружение "Ангели на пътя" в неделя от 12:00. Повод за недоволството е смъртта на 23-годишния Мартин Димитров при пътнотранспортно произшествие, случило се заради гонка на други два автомобила на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.
Протестът ще се проведе под надслов "В името на Мартин и всички загинали по пътищата на България". От сдружението призовават възмутените да излязат пред съдебните палати на своите градове и да търсят справедливост:
"Всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи… Всеки ден — нова болка, нова трагедия, а институциите мълчат. Колко още животи трябва да се изгубят, за да има справедливост? На 02.11.2025 г. (неделя) от 12:00 ч. в цялата страна ще се съберем пред съдебните палати, за да покажем, че сме много, че няма да мълчим и няма да се предадем", пишат от сдружението във "Фейсбук".
Организаторите заявяват, че ще искат отговори от МВР, Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Прокуратурата и националните медии, "които умишлено ни заглушават".
"Нека всеки снима, прави клипове и ги споделя! Ще ги изпратим и до международни медии, защото светът трябва да чуе какво се случва тук! Нека запалим свещ за всички невинно убити деца и млади хора, да покажем, че паметта им не е забравена, а болката ни е сила", завършват призива си те.
Деян Милков
Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.