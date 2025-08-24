Протест срещу безводието събра отново хиляди плевенчани (видео)

Хиляди плевенчани се стекоха за втори път това лято на протест срещу проблемите с безводието.

Граждани се събраха пред сградата на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) в Плевен, за да изразят недоволството си от тежкия воден режим, при който водата се пуска за около шест – седем часа в денонощието – по три часа сутрин и още толкова вечер,предаде БТА.

В петък, Кризисният щаб в града набеляза няколко основни мерки, които да решат в дългосрочен план проблема, а държавата отпусна 40 млн. лв. за ремонт на ВиК-мрежата.

Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода и се насочиха към сградата на Общината.

Искаме реални адекватни действия. Не искаме предпроектни проучвания на язовир Черни осъм, където всички са против това нещо. Просто искат едни пари да бъдат взети и само на документ да има нещо. Ние искаме смяна на тръби, искаме ясни критерии. Каква е стойността на тръбите, които ще бъдат подменени, кой ще изпълнява, на какви цени, какви срокове, каква гаранция? Защото сега се обявява кризисен щаб, за да се обяви бедствено положение, да се раздадат едни пари на свои фирми и ние отново да сме в същата задънена улица. Ние искаме контрол на изразходваните средства, искаме вода час по-скоро. Краде се вода за милиони, ще го докажа, заяви Борислав Цветанов, организатор на протеста по Нова телевизия.

Миналата неделя се състоя първият протест срещу водния режим и безводието в Плевен и населени места в областта.

Проблемът с водоснабдяването изкара плевенчани и миналата година на протести, които започнаха в началото на декември. По-рано днес, по време на посещението си в Добрич, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прехвърли вината за ситуацията в Плевен с бездействието на правителствата "през последните четири години".

"Можете да чукнете в Гугъл, както е известно, и да видите за Плевен колко пари са давани за тази структура през годините и в какво състояние е", каза той.

Девет бяха протестите, които се проведоха в Плевен в края на миналата и началото на тази година. При всеки един от тях се блокираше за кратко и пътят София – Русе на пътния възел при село Ясен.