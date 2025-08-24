Борисов за безводието в Плевенско: Чукнете в Гугъл да видите колко пари са давани

Бойко Борисов призова правителството и парламента да си свършат работата за преодоляване на водната криза в Плевен. Лидерът на ГЕРБ не спести критики към предишните кабинети за пропуснатите години, през които проблемът с водоснабдяването на Плевен е можело да бъде разрешен.

Имаше години, в които се източваха язовири, за да се снимат с тях. Имаше години, в които кметовете буквално съсипаха проекти във ВиК сектора. Можете да чукнете в Гугъл, както е известно, и да видите за Плевен колко пари са давани за тази структура през годините и в какво състояние е. И е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопророди. Имаме Дунава наблизо до нас, където е необходимо включително и за напояване, така че мисля, че с дружни усилия, се надявам на работа на правителството, а и парламентът да направи това, което е необходимо, обясни лидерът на ГЕРБ пред журналисти.

Той обеща на добричлии индустриалната зона в града "да стане". По думите му до седмица-две вицепремиерът Томислав Дончев ще каже кога ще е готов. „Кметовете си искат пътища, зали, индустриални зони, стадиони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата са. Догодина трябва да покажат резултати, за да могат да ги преизберат хората“, каза още Борисов.

Той посочи, че за да се реализират тези проекти е важно да се изберат нови членове на Антикорупционната комисия, защото е включена във Плана за възстановяване и развитие. Тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, допълни лидерът на ГЕРБ.

Радев, ДАНС, МВР

Борисов посочи също, че президентът трябва да каже какво мисли да прави, тъй като МВР и ДАНС от много време работят без титулярен ръководител.

"МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, както и ДАНС, и посланиците. Надявам се, че следващата седмица президентът Румен Радев ще каже какво мисли да прави. Ние не можем да гадаем", коментира Борисов.

"Антикорупционната комисия е важна, защото е част от План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, обясни той.

Запитан какви ще бъдат приоритетите през новия политически сезон, Борисов отговори: "Продължаваме да си изграждаме държавата, да възстановим, момента беше много деликатен, четири години са голяма загуба на време и ресурси."