Протест пред сградата на ЕК в София в защита на българите в РСМ

OFFNews 30 ноември 2025 в 14:53 188 0
Знамена

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Протест пред сградата на Европейската комисия в София в защита на българите в Република Северна Македония. Демонстрацията е на ВМРО и е под надслов "Нито един повече!", съобщава БНТ.

От формацията заявяват, че няма да търпят нехайството на българските институции към нарушаването на правата на българите в Северна Македония.

Това е втора демонстрация на ВМРО в подкрепа на журналиста Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие. 

Той беше нападнат физически и вербално в магазин в Скопие. Перев, който е на 80 години, е бил ударен в лицето, поради което са счупени и очилата му.

