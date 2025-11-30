Протест пред сградата на ЕК в София в защита на българите в РСМ

Протест пред сградата на Европейската комисия в София в защита на българите в Република Северна Македония. Демонстрацията е на ВМРО и е под надслов "Нито един повече!", съобщава БНТ.
От формацията заявяват, че няма да търпят нехайството на българските институции към нарушаването на правата на българите в Северна Македония.
Това е втора демонстрация на ВМРО в подкрепа на журналиста Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.
Той беше нападнат физически и вербално в магазин в Скопие. Перев, който е на 80 години, е бил ударен в лицето, поради което са счупени и очилата му.
