Протест пред Съдебната палата в София утре сутрин, гледат мярката на Коцев

Инициативата "Правосъдие за всеки" организира протест пред Съдебната палата в София утре в 9,30 часа сутринта, когато в Софийския апелативен съд започва заседанието за мярката на кмета на Варна Благомир Коцев.
СГС остави Коцев в ареста на 12 септември, а вечерта се проведе голям протест в негова подкрепа в София. Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов също остана зад решетките.
Сега протестът е обявен от 9,30 до 21 часа.
В община Варна вчера изпълняващият длъжността кмет Павел Попов заяви, че има план за отстраняването Коцев, който ще се реализира, ако отново бъде оставен в ареста. Попов припомни, че той изпълнява функциите на кмета до 30 октомври, тогава изтича и изтича и отпускът на Коцев.
"След това има едномесечен срок, в който кметът може да не се явява на работа, без да има извинителни причини", допълни Попов и пресметна, че към края на ноември общинският съвет ще може да избере временно изпълняващ длъжността до провеждането на местни избори, най-вероятно в началото на новата година.
17.09 2025 в 10:46
