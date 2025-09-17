Протест пред Съдебната палата в София утре сутрин, гледат мярката на Коцев

Инициативата "Правосъдие за всеки" организира протест пред Съдебната палата в София утре в 9,30 часа сутринта, когато в Софийския апелативен съд започва заседанието за мярката на кмета на Варна Благомир Коцев. 

СГС остави Коцев в ареста на 12 септември, а вечерта се проведе голям протест в негова подкрепа в София. Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов също остана зад решетките. 

Сега протестът е обявен от 9,30 до 21 часа. 

В община Варна вчера изпълняващият длъжността кмет Павел Попов заяви, че има план за отстраняването Коцев, който ще се реализира, ако отново бъде оставен в ареста.  Попов припомни, че той изпълнява функциите на кмета до 30 октомври, тогава изтича и изтича и отпускът на Коцев.

"След това има едномесечен срок, в който кметът може да не се явява на работа, без да има извинителни причини", допълни Попов и пресметна, че към края на ноември общинският съвет ще може да избере временно изпълняващ длъжността до провеждането на местни избори, най-вероятно в началото на новата година. 

    Реформа в съдебната система. Това му е майката,
     