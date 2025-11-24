Протест на КНСБ, искат още 62 млн. евро за увеличаване на заплатите в държавния сектор

От КНСБ протестират срещу бюджет 2026 в центъра на София. Акцията е под надслов "НЕ" на разединението на работещите! "ДА" на по-високите доходи!", съобщават от БНТ.
Протестиращите имат конкретни искания - хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, както и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.
Във връзка с приемането на държавния бюджет за следващата година от КНСБ настояват за допълнителни средства в размер на близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт".
Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори.
За Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и агенцията по заетостта са необходими близо 12 млн. евро.
За сектор "Транспорт" са нужни малко над 50 млн. евро, от които 15 млн. за субсидия за БДЖ, около 8 млн. евро за "Български пощи" и малко над 27 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.
Главният икономист на КНСБ Любослав Костов, облечен като Дядо Коледа, уточни, че е облечен по този начин, защото "очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях".
Всички искания са онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.
"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.
