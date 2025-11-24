Протест на КНСБ, искат още 62 млн. евро за увеличаване на заплатите в държавния сектор

OFFNews 24 ноември 2025 в 12:55 497 3
Протест

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Протест на КНСБ

От КНСБ протестират срещу бюджет 2026 в центъра на София. Акцията е под надслов "НЕ" на разединението на работещите! "ДА" на по-високите доходи!", съобщават от БНТ.

Протестиращите имат конкретни искания - хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, както и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

Във връзка с приемането на държавния бюджет за следващата година от КНСБ настояват за допълнителни средства в размер на близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт".

Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори.

За Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и агенцията по заетостта са необходими близо 12 млн. евро.

За сектор "Транспорт" са нужни малко над 50 млн. евро, от които 15 млн. за субсидия за БДЖ, около 8 млн. евро за "Български пощи" и малко над 27 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов, облечен като Дядо Коледа, уточни, че е облечен по този начин, защото "очевидно хората, които не им стигат парите, явно не са слушали, за да няма пари за тях".

Всички искания са онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.

    4818

    3

    Koel

    24.11 2025 в 13:24

    -0
    +2
    А кнсб и всичките синдикати са точно това - престъпни синдикати. Мафия.

    4818

    2

    Koel

    24.11 2025 в 13:23

    -0
    +2
    Разбира се! Имаме нужда от четворна бюрокрация. И парите от всичко, което произвеждаме да даваме на тях, които произвеждат само хартия и я бутат насам-натам, за да ни създават трудности.

    2910

    1

    Mounted Archer

    24.11 2025 в 13:06

    -0
    +2
    Нали затова съществуваме - за да плащаме данъци, с които на набъбналия като тумор държавен апарат му се "увеличават доходите". Сладко е да си чиновник, майка му стара! Кеф!
     
