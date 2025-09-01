Пропадане на пътното платно затвори бул.''Панчо Владигеров'' между ''Люлин'' и ''Обеля''

OFFNews 01 септември 2025 в 16:38 1091 0
Снимка Фейсбук/ Румен Костадинов
Пропадане на пътното платно затвори бул. "Панчо Владигеров" в участъка между ул. "Обелско шосе" и ул. 25-та между "Люлин" и "Обеля", съобщи кметът на район "Връбница" Румен Костадинов във Фейсбук профила си.

В близост се изгражда станция на метрото.

Кметът допълва, че на място са изпратени екипи на Дирекция "Аварийна помощ и превенция".

Участъкът е обезопасен, а експерти от „Метрополитен“ и „Софийска вода“ ще извършат оглед, за да установят причините за инцидента.

Очакват се и промени в разписанието на градския транспорт, които ще бъдат обявени по-късно днес.

