Променят движението заради новото трасе по Рожен, трамваи и автобуси със сменен маршрут

От днес до края на месеца се променя движението заради изграждането на столичния булевард "Рожен", съобщиха от общината.

Забранява се влизането на пътни превозни средства: по западното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ между ул. „Илиянско шосе“ и Северна скоростна тангента, като движението ще се извършва двупосочно по източно пътно платно на бул. „Рожен“ ; по ул. „Кирил Благоев“ между старото и новото трасе на бул. „Рожен“ и по южното локално пътно платно на Северна скоростна тангента между старото и новото трасе на бул. „Рожен“.

До 31 октомври /включително/ се променя движението на обществения транспорт.

Трамваите от линия № 11 ще се движат по маршрут от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“ - двупосочно. Трамваите от линия № 12 ще се движат от площад „Журналист“ до гара София север - двупосочно.

Автобусите от линии №№ 83 и 108 ще се движат по маршрути както следва /в посока Хюндай България/ от Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“ по действащите маршрути до кръстовище ул. „Ген. Никола Жеков“-бул. „Рожен“, бул. „Рожен“, ул. „Петър Панайотов“ и надясно по ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите съответно до Зоопарка и ж.к. „Люлин 5“.

Автобусите от линии №№ 26, 27 и 29 ще се движат по маршрути както следва:

- в посока София: от кв. Гниляне по действащите маршрути до кръстовището със старо трасе на бул. „Рожен“-ул. „Джерман“, наляво по ул. „Джерман“, надясно по източното пътно платно на новото трасе на бул. „Рожен“ и от кръстовището на бул. Рожен“-ул. „Илиянско шосе“ по маршрутите;

- в посока изход: от ж.к. „Обеля 1“ по действащите маршрути до ж.п. надлеза на бул. „Рожен“, по ново изграденото източно пътно платно на бул. „Рожен“, през тунела със Северна скоростна тангента и наляво по локалното пътно платно по маршрутите.