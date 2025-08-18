Промени в движението заради ремонта на Стамболийски

Въвежда се нова временна организация на движението в столицата във връзка с ремонта на бул. „Александър Стамболийски“, като се затваря за движение участък между ул. „Булина ливада“ и ул. „Антон“, съобщиха от Столична община.

От днес до 12 септември (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка. За същия период се променя движението на част от градския транспорт.

Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“, след това бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

Автобусна линия № 56 ще бъде с променен маршрут от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Булина ливада“, ул. „Суходолска“, бул. „Вардар“, бул. „Възкресение“, ул. „Кубан“ и наляво по ул. „Суходолска“ по маршрута до с. Мало Бучино. Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 77 ще се движи в посока Централна жп гара: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище бул. „Вардар“ - ул. „Алеко Туранджа“, надясно по ул. „Алеко Туранджа“, по бул. „Александър Стамболийски“, по бул. „Константин Величков“. По ул. „Алеко Туранджа“ в участъка от бул. „Вардар“ до бул. „Александър Стамболийски“ автобусите да спират на съществуващите спирки за ученическата автобусна линия У1.

От Столична община уточниха, че маршрутите на автобусни линии № 72 и 77 се възстановят в района на крайна станция „Ж.к. Западен парк“, а трамвайна линия № 8 се закрива.