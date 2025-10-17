Промени в движението по магистралите ''Хемус'' и ''Тракия'' през уикенда

От днес (17 октомври) до неделя (19 октомври) се променя временно организацията на движение в участъците в ремонт на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

АМ "Хемус"

На магистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София (от км 0 до км 8), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение. Всеки петък до края на октомври от 16:00 до 20:00 ч. ще има две ленти в посока Варна. Движението към София ще се отклонява от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров.

Във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще бъдат осигурени две ленти към Варна, а трафикът за столицата ще се движи по същия обходен маршрут.

В неделя от 15:00 до 20:00 ч. и в понеделник от 6:30 до 11:00 ч. ще има две ленти в посока София. Трафикът за Варна ще преминава по път I-1 през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“. Реверсивната организация ще се прилага всяка седмица до приключване на ремонта, който се очаква да завърши на 31 октомври.

АМ "Тракия"

Строителни дейности се извършват в четири участъка на магистрала „Тракия“ – в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен. Във всички отсечки движението е двупосочно в платното, в което не се работи.

Пътуващите към и от Пловдив могат да използват алтернативни маршрути - Подбалканския път I-6 (София – Карлово) или пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между км 24 и км 33 на магистрала „Тракия“. В тази отсечка от 00 ч. в петък до 14 ч. ще се обособят две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас, а от 14 ч. до 00 ч. ще има две ленти за Бургас и една към София. При интензивен трафик във времето около 12 ч. до нормализиране на движението е възможно да се затвори лентата за София и в обособените три ленти да се пропускат само пътуващите към Бургас. От 16 ч. до нормализиране на трафика е възможно да се ограничи движението в лентата за Бургас и да се обособят три ленти за пропускане на пътуващите към столицата.

В събота от 00 ч. до 15 ч. ще има две ленти за движение в посока Бургас и една лента за София, а от 15 ч. до 00 ч. ще има две ленти към София и една към Бургас. Ако трафикът е интензивен е възможно в 16 ч. и 18 ч. до нормализиране на движението да се ограничи преминаването в лентата за София и да се обособят три ленти в посока Бургас.

В неделя от 00 ч. до 24 ч. ще се организират две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас. При интензивен трафик е възможно в 12 ч., 14 ч. и 16 ч. до отпадане на необходимостта да се спира движението на пътуващите към София и в обособените три ленти да преминават само пътуващите към Бургас.

В област Пазарджик строителни работи се извършват в 8-километров участък – между км 90 и км 98 в платното за София. Движението на превозните средства преминава двупосочно в обновеното платно за Бургас, в което има по една лента за Бургас и една лента за пътуващите към столицата.

Строителни дейности в платното за Бургас се извършват и в участъци в областите Стара Загора и Сливен. В Стара Загора се ремонтират десет километра между км 208 и км 218, а в област Сливен – 11 км, от км 262 до км 273. В двете отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

Ограничения за камиони над 12 тона

За по-голяма безопасност при интензивен трафик, всеки петък до края на октомври от 15:00 до 20:00 ч. ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по „Тракия“ в участъка от София до пътен възел „Оризово“ (км 0–165).

Всяка неделя от 14:00 до 19:00 ч. ограничението ще важи в посока София, от пътен възел „Стара Загора“ до столицата.

Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове МПС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 тона няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство и припомнят, че ремонтите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.