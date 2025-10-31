Проф. Рачев: Време само за кисело зеле

OFFNews 31 октомври 2025 в 07:43 1255 0
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Типично есенно време, в планината е убийствено красиво и с невероятно чист въздух. В разгара на цигнаското лято сме, каза проф. Георги Рачев по бТВ. 

Средиземноморски циклон евентуално ще мине през България и ще понижи температурите във вторник-сряда. Предимно сухо време, може да превали през тези два дни, но - слаба работа, допълни проф. Рачев. 

Време само за кисело зеле, който го е сложил в момента, към 25 ноември ще е напълно готово, каза още климатологът. 

Край морето остава топло времето, до четвъртък-петък ще е слънчево. 

Проф. Рачев предупреди за мъгла в ранните сутрешни часове. 

Номеври се очертава много добре - 1 градус над нормата. Зимата ще е малко по-топла, прогнозира климатологът. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Програмата Еразъм: Разказ от първо лице