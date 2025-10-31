Типично есенно време, в планината е убийствено красиво и с невероятно чист въздух. В разгара на цигнаското лято сме, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Средиземноморски циклон евентуално ще мине през България и ще понижи температурите във вторник-сряда. Предимно сухо време, може да превали през тези два дни, но - слаба работа, допълни проф. Рачев.

Време само за кисело зеле, който го е сложил в момента, към 25 ноември ще е напълно готово, каза още климатологът.

Край морето остава топло времето, до четвъртък-петък ще е слънчево.

Проф. Рачев предупреди за мъгла в ранните сутрешни часове.

Номеври се очертава много добре - 1 градус над нормата. Зимата ще е малко по-топла, прогнозира климатологът.