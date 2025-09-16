Проф. Рачев: Валежите утре няма да са толкова много, колкото изглеждаше вчера

Валежите утре няма да са толкова много, колкото изглеждаше вчера. Ще вали в североизточната част на България, по морето евентуално ще паднат хубави дъждове, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Температурите ще се понижат през празничните дни около 22 септември, след това - хубаво време.

От утре до края на месеца сухо време. Ще видим за последнен път 30 градуса, следват дни с 20-22 градуса. В понеделник влизаме в астрономическата есен, напомни проф. Рачев.

По-топъл октомври с малко валежи ни чака, така ще е и през ноември, прогнозира климатологът.