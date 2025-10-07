Проф. Рачев: Валежите спират утре в Западна в България, в Източна в четвъртък

Студено ще е времето днес и утре. Валежите в западната част от страната ще спрат утре след обяд, в Източна България ще продължат малко и в четвъртък, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Виновен за това е циклонът "Барбара", обясни той. В половин България в момента не вали, ама това не значи, че не очакваме отново валежи. В София от четвъртък започва едно сравнително топло време за октомври, идва Димитровден, трябва да се стопли, допълни проф. Рачев.

Климатологът подчерта, че трябва да се обърне специално внимание на Царево в момента, където вече падат валежи 40 л/кв.м. Да се наблюдава река Янтра, при тези валежи тя при всички случаи ще вдигне доста нивото си, предупреди той.

В Русе дъждът ще е с две капки повече от този в Силистра, но Варна остава малко встрани от пороите, каза проф. Георги Рачев. Като промоция на бира - взимаш една, получаваш две, пошегува се той в познатия си стил.