Проф. Рачев: Валежите спират утре в Западна в България, в Източна в четвъртък

В Русе две капки дъжд повече от Силистра, като промоция на бира - "взимаш една, получаваш две", коментира климатологът

OFFNews 07 октомври 2025 в 07:33 2074 0
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Студено ще е времето днес и утре. Валежите в западната част от страната ще спрат утре след обяд, в Източна България ще продължат малко и в четвъртък, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. 

Виновен за това е циклонът "Барбара", обясни той. В половин България в момента не вали, ама това не значи, че не очакваме отново валежи. В София от четвъртък започва едно сравнително топло време за октомври, идва Димитровден, трябва да се стопли, допълни проф. Рачев. 

Климатологът подчерта, че трябва да се обърне специално внимание на Царево в момента, където вече падат валежи 40 л/кв.м. Да се наблюдава река Янтра, при тези валежи тя при всички случаи ще вдигне доста нивото си, предупреди той. 

В Русе дъждът ще е с две капки повече от този в Силистра, но Варна остава малко встрани от пороите, каза проф. Георги Рачев. Като промоция на бира - взимаш една, получаваш две, пошегува се той в познатия си стил. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие