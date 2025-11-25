Проф. Рачев: Вадим кожените якета, но няма да има бели мечки

Утре вадим кожените якета, предстои захлаждане, но няма да има бели мечки, заяви проф. Георги Рачев по бТВ.

Циклонът Волфганг идва към нас, ние сме в топлата му част. В петък остатъците от Волфганг носят температури между 1 и 5 градуса, прогнозира климатологът. Ще вали в Южна България, в събота дъжд на североизток.

Предстои ни една нова сериозна валежна обстановка. Интересно е циклонът "Волфганг" как ще се придвижи и дали ние ще попаднем на неговия път. Ще видим колко много ще вали. Студът е над Западна и Централна Европа, затова пък в Белград е 14 градуса. За пореден път на юг топло и влажно, а на Запад - много по-хладно. ", заяви още професорът.

Снежец в София в събота, само капки. За Никулден прогнозираха сняг, ама търсих цяла нощ и накрая заспах - не можах да намеря, каза проф. Рачев.

По думите му започва да се трупа сняг по планините, скиорите ще се радват. Морето обаче е 16 градуса към момента, заяви още климатологът.