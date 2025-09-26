Проф. Рачев: Септември прилича на лято, октомври идва с дъжд и захлаждане

„Първият есенен месец прилича повече на лято, отколкото на есен, но става по-хладно. Още днес на Мусала може да им дъжд и сняг, но съществени валежи днес в България не вярвам да има. Не е студено“, коментира в предаването „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Септември си отива с 2,5 градуса повече от нормалното и ужасно сух. Повечето от поливните язовири практически за празни“, добави той.

По думите му утре също няма да има съществени валежи. Такива се очакват в неделя и в понеделник.

Октомври ще започне с дъждове и захлаждане. В четвъртък максималните температури във високите котловинни полета ще бъдат до 15 градуса, а минималните ще бъдат под 10 градуса.

Очаква се валежите да бъдат предимно в западната част на страната. По-топло ще остане по морето и в най-южните райони.