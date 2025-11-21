Проф. Рачев: От утре циклон дели страната на две - топло край морето, по-хладно на запад

От утре на обяд циклон дели страната ни на две - топло в източнаната част, по-хладно на запад, каза проф. Георги Рачев по бТВ.

Дъждовно, влажно, мъгливо - вали, понапълниха се язовирите, допълни той.

В неделя ще настъпи по-сериозно захлаждане в Западна България - от 20 на 12 градуса. Но в Западна Европа сутрин - 4 градуса в Париж, в Лондон - нула. У нас е топло, подчерта климатологът.

По думите му в четвъртък-петък започва нов валежен период.

През декември пак ще сме с температури над нормата, каза още проф. Рачев.