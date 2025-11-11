Проф. Рачев: Ноември е, не може да тръгнем по джапанки. Но 4,5 градуса сме вече над нормата

Сутрин ще е студено, може одеяло или юрганче на предното стъкло, препоръча климатологът

OFFNews 11 ноември 2025 в 07:42 3896 0
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Дъждовете днес ще свършат в Западна България, по-късно и в Източна, каза проф. Георги Рачев по бТВ. 

Учудвам се, нахлува студ чувам - 4,5 градуса сме вече над нормата. Но ноември е - не може да тръгнем по джапанки, допълни той.  

В София четвъртък и петък рано сутрин ще е два-три градуса, може одеяло, юрганче на предното стъкло. Но след това до 17 градуса, каза климатологът. 

Вчера в Южна България имаше гръмотевици, в Банско до 20 ноември остава топло. 

По Черноморието остава по-влажно заради влиянието на преминаващите средиземноморски циклони, но без сериозни студове. Варна – морето е около 16–17°C – над характерното за периода.

Седмица напред остава топло за ноември - може и да не стигнем 16-17 градуса, но и 14-15 е хубаво време за този месец, заяви още проф. Рачев. 

