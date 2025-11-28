Проф. Рачев: Няма да има студ поне до Никулден, без сняг до 8 декември

Валежите спират утре в Западна България, в неделя сутрин и в източната част от страната. Ще остане сравнително топло се сезона, заяви проф. Георги Рачев по бТВ.

Изпращаме ноември с почти 3 градуса и 4 пъти валежи в Югозападна България над нормата, допълни той.

Няма да има студ поне до Никулден, прогнозира климатологът. През декември според европейската и американската карта ще е 1 градус над нормата.

За валежите прогнозите се разминават, каза още проф. Рачев.