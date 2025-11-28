Проф. Рачев: Няма да има студ поне до Никулден, без сняг до 8 декември

Декември ще е с 1 градус над нормата, каза климатологът

OFFNews 28 ноември 2025 в 07:45 1677 0
Валежите спират утре в Западна България, в неделя сутрин и в източната част от страната. Ще остане сравнително топло се сезона, заяви проф. Георги Рачев по бТВ. 

Изпращаме ноември с почти 3 градуса и 4 пъти валежи в Югозападна България над нормата, допълни той. 

Няма да има студ поне до Никулден, прогнозира климатологът. През декември според европейската и американската карта ще е 1 градус над нормата. 

За валежите прогнозите се разминават, каза още проф. Рачев. 

