Проф. Рачев: Лятото не иска да си ходи, дано повали малко в Рила

Проф. Георги Рачев

Проф. Георги Рачев

Няма да вали до четвъртък. В четвъртък и петък се надявам да повали в Западна България и малко в Централна. В Източна България продължава да е брутална суша, заяви климатологът проф. Георги Рачев по бТВ. 

"Искрено се надявам пожарът в Рила да получи 10-15 л. на кв. метър и да се ликвидира, защото тази година гори страшно много", каза още той.

През почивните дни ще е сравнително добро и хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали.  На 15 септември Рачев призова дечицата, които отиват на първия си учебен ден, да си вземат дрешка, защото ще е хладно. 

"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", заяви Рачев. И в Пловдив, и в София ни очакват хубаво, топло време, следващата седмица. Много високи ще са сутрешните температури в Пловдив.

Преа следващите 10 дни времето ще е хубаво - лятно време със свежи утрини. Едно късно море може да се направи, каза проф. Георги Рачев. 

