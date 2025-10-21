Проф. Рачев: Казва ли ти някой колко дълго ще се задържи затоплянето

Казва ли ти някой колко дълго ще се задържи затоплянето, може би до понеделник, вторник, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.
Студен циклон минава в петък и ще понижи температурите. Задава се и втори циклон, който ще донесе валежи - по Южното Черноморие 300-400 литра на кв. метър. Много трудна е прогнозата, защото всичко зависи от движението на циклоните, обясни климатологът.
Но тези дни времето ще е топло, каза още проф. Рачев.
Ще изпратим октомври с валежи над нормата и поне с градус по-студен. Засега прогнозите са, че ноември ще започне с дъждове. Очаква се обаче ноември да е малко по-топъл, прогнозира климатологът.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък
Очевидец на трагедията в мола: В ''Пирогов'' отказаха помощ, мъжът ми сам закара момчето до интензивното
Георг готов да цунка и ръката на Путин. Дава му коридор да лети до Будапеща
Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък