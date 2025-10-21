Проф. Рачев: Казва ли ти някой колко дълго ще се задържи затоплянето

Казва ли ти някой колко дълго ще се задържи затоплянето, може би до понеделник, вторник, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Студен циклон минава в петък и ще понижи температурите. Задава се и втори циклон, който ще донесе валежи - по Южното Черноморие 300-400 литра на кв. метър. Много трудна е прогнозата, защото всичко зависи от движението на циклоните, обясни климатологът.

Но тези дни времето ще е топло, каза още проф. Рачев.

Ще изпратим октомври с валежи над нормата и поне с градус по-студен. Засега прогнозите са, че ноември ще започне с дъждове. Очаква се обаче ноември да е малко по-топъл, прогнозира климатологът.