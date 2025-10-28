Проф. Рачев: Идва сиромашко лято посред есен, перфектно време за ваканцията на децата

На 1 и 2 ноември, когато е ваканцията на децата, времето ще бъде перфектно. Заминава си дъждът и постепенно започва затопляне, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. 

Сутрин ще е студено, но като цяло времето ще е топло, обясни той и допълни, че над цяла Европа е доста топло за сезона. 

В София времето ще стигне до 20 градуса поне до следващият вторник и сряда - около 4-5 ноември. 

Високи температури се очакват поне до около 8-10 ноември.

Идва много хубаво сиромашко лято посред есен, каза още климатологът. 

