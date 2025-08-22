Проф. Рачев: До началото на септември ще има хубаво динамично време

Събота, неделя и понеделник ще имаме малко по-ниски температури, но лятото продължава, заяви проф. Георги Рачев по бТВ.
Два студени фронта носят по-свеж въздух, след вторник отново започва затопляне, допълни той.
Валежите няма да са кой знае какво, до 10-15 л/кв.м, прогнозира климатологът.
Не виждам катастрофална промяна на времето, обобщи проф. Рачев.
До началото на септември се връщат температурите около 30 градуса, според прогнозата му.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна
The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна
Обвиненият за убийството в Първомай: Признах под заплахи в изнасилване. Искам да уча и да спортувам