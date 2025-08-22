Проф. Рачев: До началото на септември ще има хубаво динамично време

Събота, неделя и понеделник ще имаме малко по-ниски температури, но лятото продължава, заяви проф. Георги Рачев по бТВ.

Два студени фронта носят по-свеж въздух, след вторник отново започва затопляне, допълни той.

Валежите няма да са кой знае какво, до 10-15 л/кв.м, прогнозира климатологът.

Не виждам катастрофална промяна на времето, обобщи проф. Рачев.

До началото на септември се връщат температурите около 30 градуса, според прогнозата му.